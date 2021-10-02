Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

Об очередном этнополитическом хамстве какой-то Арахамии, как говорил Рефат Чубаров, можно было бы умолчать, если бы это было впервые и если бы он не был одним из руководителей Украинского государства. Напомню, что он как руководитель парламентской коалиции статусно идет по должностям Президента и председателя Верховной Рады.

Так вот это несчастье, которого Украина приютила после бегства из Абхазии, решило обозвать нас, всех украинцев - наследственными коррупционерами, потому что мол у нас такой ген зашит от природы.

Как автор многих исследований по истории Украины скажу, что даже такие палачи украинского народа как Сталин, Берия, Каганович...считали нас только националистами, поэтому и расстреливали или морили голодом миллионами. Даже они не додумались до такой характеристики нашей нации.

У меня вопрос не к власти, потому что они имеют такое же отношение к истории и культуре Украины как я к буддизму.

У меня вопрос к украинцам:

мы и дальше будем терпеть унижение нашего национального достоинства и обсуждать в социальных сетях наброшенные нам сверху мелочные медиа-скандалы?!

Публичное извинение-это самое малое, что мы должны требовать!

А принципиально говоря, таких людей не должно быть во власти по определению!