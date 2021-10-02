Об очередном этнополитическом хамстве какой-то Арахамии, как говорил Рефат Чубаров, можно было бы умолчать, если бы это было впервые и если бы он не был одним из руководителей Украинского государства. Напомню, что он как руководитель парламентской коалиции статусно идет по должностям Президента и председателя Верховной Рады.
Так вот это несчастье, которого Украина приютила после бегства из Абхазии, решило обозвать нас, всех украинцев - наследственными коррупционерами, потому что мол у нас такой ген зашит от природы.
Как автор многих исследований по истории Украины скажу, что даже такие палачи украинского народа как Сталин, Берия, Каганович...считали нас только националистами, поэтому и расстреливали или морили голодом миллионами. Даже они не додумались до такой характеристики нашей нации.
У меня вопрос не к власти, потому что они имеют такое же отношение к истории и культуре Украины как я к буддизму.
У меня вопрос к украинцам:
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мы и дальше будем терпеть унижение нашего национального достоинства и обсуждать в социальных сетях наброшенные нам сверху мелочные медиа-скандалы?!
Публичное извинение-это самое малое, что мы должны требовать!
А принципиально говоря, таких людей не должно быть во власти по определению!