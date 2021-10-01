Политик, журналист, поэт и композитор Евгений Рыбчинский в своем блоге «Ще не вмерла» прокомментировал антиолигархические законы и объяснил, в чем могут возникнуть сложности при установлении соответствия лица критериям олигарха.

Рыбчинский напомнил, что 23 сентября Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла так называемый закон об олигархах, который во втором чтении поддержали 279 народных избранников. Он отметил, что многие политики категорически не поддерживали этот законопроект.

«Законом предлагается считать олигархом человека, который активно участвует в политической жизни, влияет на средства массовой информации, является реальным владельцем какой-то монополии и имеет миллионные состояния. Даже у меня в спешке получилось, что олигархов в Украине не 13, а 113. Ведь в законе нигде не говорится о том, должны ли иметь СМИ статус общенациональных, достаточно ли быть региональными и местными. В законе не предусматривается контроль олигархом мощных госпредприятий, а только частные монополии», - говорит Рыбчинский.

Он добавил, что трудно установить участие в политической жизни определенного олигарха, если он не является формальным владельцем ни партий, ни депутатских групп не является депутатом или чиновником. По словам политика, по закону много, но ранее в Украине даже надеяться на такой документ не было никакой возможности.

«Хотя всем известно, что именно они стоят за повышением коммунальных платежей, ценами на продукты питания и кампаниями медиа-поддержки тех или иных партий. Они фактически ответственны за многое в нашем государстве и не ответственны ни за что формально. Именно поэтому этот закон и есть очень важным», - пояснил Рыбчинский.

Как сообщала Politeka, Новак рассказал о важности экономической стратегии.

Также Politeka публиковала слова Курбана: В геополитике все завязано и в том числе то, что происходит в Минске.