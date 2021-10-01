В новом выпуске программы «Знай наших» с политологом Тарасом Загородним специалист по корпоративному управлению Вадим Гриб рассказал об отсутствии в Украине культуры корпоративного управления и процесс децентрализации.

«Проблема в том, что у нас нет управленцев, а у нас есть политики. А что такое политик - политик он зажигает звезды, он показывает, куда надо идти. А потом через какое-то время он рассказывает, почему он туда не дошел, что кто-то помешал ему туда дойти. Вот в чем проблема, у нас нет системных людей управленцев, при этом мы периодически зачищаем кадры», - подчеркнул он.

Гриб рассказал, что когда Ющенко пришел к власти, убрали 12 тысяч глав районных администраций, когда пришел Порошенко, устроили люстрации. Сейчас эта власть «отрулит» и опять придумают кого-то убрать, уверен он, и таким образом мы все время делаем зачистки. Есть интересный факт, сообщил он, после войны в Германии только 10% чиновников среднего звена поменяли, потому что они были специалисты - это и есть культура корпоративного управления.

«По децентрализации в Украине действительно процесс пошел, на местах стали появляться реальные руководители, которые стали что-то менять и что-то делать. А изменения в бюджетном кодексе позволили оставлять какие-то деньги в местных бюджетах. Но теперь у них другая проблема, что делать с этими деньгами? Я помню на старте у них деньги вообще на депозитах лежали, и непонятно как это, если деньги предназначены на трату на социальные нужды и на решение вопросов. Поэтому сейчас им на местах нужно учиться заниматься инвестиционной политикой», - резюмировал он.

Напоминаем, ранее Politeka писала со слов Новака, что децентрализация в Украине состоялась на самом деле в лучшем случае на 50%.

Также Politeka писала о том, что Саакян рассказал, как на Украине отразятся выборы в РФ.