Украинские военные получили разрешение на то, чтобы открывать огонь, только публично, тогда как на самом деле им звонит руководство и требует докладных. Об этом рассказал руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в эфире Прямого канала.

"За час до того, как я приехал к вам в студию, я, как обычно, разговаривал со своими знакомыми, собратьями, которые сейчас находятся еще на фронте. Я с ними постоянно поддерживаю связь, даже после того как уволился. И мы как раз говорили об этом вопросе, относительно того, позволили им открывать огонь или нет. Я понимаю, что и офицеры, и военные, которые находятся на фронте, им очень сегодня трудно, например, журналистам говорить правду, потому что они даже за это могут получить наказание", - сказал Максим Жорин.

Он отметил, что офицер, с которым он говорил, рассказал, что было только публично сказано о разрешении на открытие огня.

"Публично прозвучало, что можно открывать огонь. Что гатите, стреляйте, все. Но в реальной жизни — абсолютно ничего не изменилось. То есть, им действительно сказали, что у нас есть такой приказ, можем открывать огонь. Но для вас, ребята, ничего не меняется. Всю ту же процедуру вы должны выполнять, как и раньше. Я подтверждаю, что действительно, наши открывают огонь. Но, в лучшем случае, где-то 2 минуты проходит до того, как им позвонит высшее руководство, и вызовет с докладной, почему они открыли огонь", - добавил Жорин.

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