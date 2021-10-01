Государство дало миллионный льготный кредит банку, на счету которого - большой долг и торговля ОВГЗ. Эту ситуацию прокомментировал депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова».

Ведущий сообщает, что государство дало банку Валерии Гонтаревой кредит на 375 млн гривен.

«Ну что сказать – очень рады за Валерию! Очень рады! Нам с вами так не жить! Этому еще нужно поучиться! Хотя именно этим Гонтарева и занимается. Не зря же она выступает с лекциями в Лондонской школе экономики, где рассказывает, как была вынуждена уйти с должности главы НБУ в 2017 году под давлением запугиваний и из-за опасений относительно безопасности семьи. Интересно, это Порошенко ее запугивал?», - добавил Поляков.

Также депутат отмечает, что это не единственный льготный кредит, который удалось получить банку «Авангард».

Как сообщала Politeka, Стрельников заявил, что наибольший приоритет у нас остается именно для банковской сферы.

Также Politeka писала о том, что Стрельников заявил, что Украина только сидит на кредитах и не развивает экономику.