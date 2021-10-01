В программе «Личность» с Сергеем Дойко участник российско-украинской войны, командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили прокомментировал ситуацию с войной: она продолжается уже 7 лет и до сих пор не заканчивается, а Россия со своей стороны не выполняет договоренности.

По мнению Мамулашвили, каких-то предпосылок для скорого окончания войны на Донбассе нет. Наоборот, говорит он, сейчас можно наблюдать определенное замораживание конфликта и слышать неутешительные прогнозы. «Я надеюсь, что эта война не станет столетней, но пока что финиша этой войны я ещё не вижу», - подчеркивает гость программы.

Попутно он отмечает, что можно видеть определенные параллели между событиями в Украине и Грузии. По словам участника войны, Россия ведет свою игру совершенно не честно, в частности, она не выполняет договоренности.

В то же время Мамулашвили акцентирует на том, что во время войны власть занимается не тем, поэтому конфликт уже и продолжается 7 лет. «Война не закончилась из-за бюрократии и коррупции. Была сложная ситуация в армии – воля к победе была только у солдат», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Мамулашвили рассказал, что закон об олигархах - это прорыв.

Также Politeka писала о том, что Бизяев заявил, что идти на уступки в Донбасском кейсе - это значит проиграть.