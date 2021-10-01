Насколько велика сейчас вероятность отставки Дениса Шмыгаля с поста главы Кабинета министров Украины?Этот вопрос в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассматривает политический эксперт Андрей Золотарёв.

«Шмыгаль ещё поработает на своей должности, как минимум, до принятия бюджета на 2022 год. Фатальным для него может стать отопительный сезон. Когда станут искать козлов отпущения, Шмыгаль в очереди окажется первым. Но, по всяком случае, сейчас возможность его отставки не обсуждается. По этой причине не обсуждаются и его возможные преемники. Да, в интернете идёт информационная война – но, как говорится, война войной, а обед по расписанию. Именно сейчас нужды снимать Шмыгаля нет. Ситуация сейчас не критическая, и она не требует от власти каких-то радикальных действий», - считает эксперт.

Также он прокомментировал дальнейшие перспективы партии «Слуга народа».

«Очевидно, что Зеленский недоволен этой партией, её постоянными провалами. А ведь он рассуждает как режиссёр: если массовка не справляется со своей задачей, то её нужно менять. Но досрочных парламентских выборов ожидать не стоит, ведь очевидно, что их результат будет для президента гораздо хуже, чем в 2019 году», - подчёркивает Андрей Золотарёв.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал деятельность Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.

Также Politeka сообщала, что Золотарёв высказал своё мнение об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море.