На ютуб-канале «Национальный Корпус» экс-начальник штаба полка «Азов», общественный и военный деятель Владислав Соболевский заявил, что война с РФ когда-либо может перейти в свою активную стадию, а потому отключать систему центрального оповещения населения нельзя ни в коем случае.

Прежде всего Соболевский отмечает, что Украина находится в состоянии войны, которая может в любое время перейти в свою активную стадию. Следовательно, подчеркивает он, один оператор, а лучше государственное предприятие, должен заниматься обслуживанием системы центрального оповещения населения.

Соболевский же объясняет, что во время войны система центрального оповещения населения должна работать исправно. «Представьте ситуацию: Россия начинает активную фазу войны против Украины, бомбовые налеты на наши города, возможно ядерные атаки против объектов стратегической инфраструктуры. Абсолютно реально ситуация: войска получают приказ и выдвигаются на позиции», - предполагает он. В таком случае, утверждает националист, руководство государства должно дать населению приказ.

Также он отмечает, что государство должно проинформировать общество о его дальнейших действиях в случае, например, авианалетов или выброса ядовитых веществ - нужно идти в бомбоубежище или занять свое рабочее место на предприятии.

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