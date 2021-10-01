Дипломат Вадим Трюхан поразмыслил в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин о том, насколько США заинтересованы в оказании поддержки Украине и на какие шаги готовы пойти со своего желания.

Прежде всего гость программы отмечает, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Украина и в дальнейшем была независимым суверенным государством. В то же время он отмечает, что Украина и близко не Афганистан, то есть никого здесь не нужно учить государственности, ведь украинцы уже показали, что могут действовать в исторические моменты, например, как в 2014 году.

Тем не менее, говорит Трюхан, США прежде всего заинтересованы в независимости Украины из соображений собственной безопасности: «Чтобы Украина не была поглощена Россией, потому что если она нас поглотит – это усилит Россию как империю». Он объясняет, что в таком случае угроза со стороны РФ возрастет и для американцев. «Потому что сейчас США рассматривает Китай как основного своего оппонента, а Россия идет на втором плане», - замечает дипломат.

Также эксперт отмечает, что партнеры США должны быть интересны в возможности вести бизнес. Следовательно, добавляет он, Украина и США могут заниматься совместными промышленными, производственными и добывающими проектами: США дадут инвестиции, а Украина - ресурсы и рабочую силу. Трюхан также рассказывает, что есть общий интерес и в военно-технической сфере: американцы планируют передать избыток своего оружия Украине и вообще заниматься совместными разработками.

Кроме этого, говорит гость программы, и американцам есть чему поучиться у украинцев. «Для американцев Украина интересна тем, что мы показываем пример того, как выживать в условиях стресса, когда мы условно окружены врагами. Когда мы способны выживать и выходить на какие-то серьезные инициативы», - объясняет он.

Тем не менее, Трюхан предупреждает, что для сотрудничества с США Украина также должна многое сделать: «Если мы не будем показывать прогресс в вопросе демократизации, борьбы с коррупцией и прочее, то США могут к нам остыть».

Как сообщала Politeka, Багинский рассказал о состоянии украинского-венгерских отношений.

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