В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин финансовый аналитик Всеволод Степанюк рассказало принципах назначения руководителей «Укрзализныци».

«К «Укрзализныце» нужно относиться как к стратегическому активу, а не как к коммерческому предприятию. И естественно, что интересы очень у многих, в том числе и у олигархов присутствуют в «Укрзализныце». Это и тарифы на перевозки, потому что угледобытчики заинтересованы в низких тарифах на перевозку угля. Поэтому кто сумел пролоббировать своих людей в руководстве«Укрзализныци», того и назначили», - сообщил он.

Степанюк считает, что именно таким образом происходят назначения на такие предприятия. Соответственно политический момент меняется, подтвердил он, и меняются руководители этого стратегического предприятия. При теперешнем положении дел в «Укрзализныце» необходима модернизация, сообщил он, но она возможна только за бюджетные деньги, потому что «Укрзализныця» сама себя не сможет в таких условиях прокормить.

«Если цены на железнодорожные билеты вырастут еще, то не может билет на поезд стоить дороже, чем поездка на автомобиле. Тогда люди не будут пользоваться железной дорогой. Если не изменится внешнеполитическая ситуация вокруг Украины, то никакого хорошего будущего для «Укрзализныци» я не вижу. Будет сокращаться сеть железных дорог, сокращаться количество перевозок как грузовых, так и пассажирских. Потому что только для внутренних перевозок такая сеть железных дорог как у нас не нужна», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бондарева, что Укрзализныця страдает от коррупции и непрофессионального менеджмента, мы должны назначить туда руководство с образованием и опытом.

Также ранее для Politeka председатель ВСК по УЗ рассказывал, что железной дорогой руководили люди без опыта и знаний, поэтому результат их работы отрицательный .