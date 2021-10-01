Госэкоинспекция проводит внеплановую проверку Чао «АК «Киевводоканал»

Предприятие входит в перечень 507 водопользователей по всей Украине, где будут осуществлены меры контроля в соответствии с указом Президента Украины, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о водную безопасность, пишет znaj.ua.

Согласно указу на Госэкоинспекцию возложена задача усиления экологического контроля за водопользователями.

Об этом заявил глава ведомства Андрей Малеванный.

"Предприятие является лидером в перечне крупнейших загрязнителей водных ресурсов. Ежегодно оно сбрасывает в Днепр почти 300 миллионов кубометров обратных вод, большой объем которых содержит высокие концентрации загрязняющих веществ», - уточнил чиновник.

Он также добавил, что в течение последних 3-х лет предприятие 7 раз не допускало инспекторов к проведению проверки. И на прошлой неделе Госэкоинспекция смогла начать внеплановую меру контроля.

«Один из наиболее проблемных объектов Киева и «Киевводоканала» - Бортническая станция аэрации, где сегодня инспекторы провели второй в рамках проверки отбор проб. Станция остается единственным очистным сооружением для сточных вод столицы, а также Вышгорода, Ирпеня, Вишневого и других населенных пунктов Киевской области, однако ее оборудование изношено на 80%», - рассказал Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что по результатам проверки будут приниматься максимально строгие меры. Так, в случае масштабного загрязнения воды будем обращаться в суд с исками об ограничении или остановке деятельности субъектов хозяйствования вплоть до прекращения ими такого нарушения.

Чиновник подытожил, что в результате ненормативной работы очистных сооружений предприятий, сбросов загрязненных вод и устаревших мощностей сегодня Днепр находится в катастрофическом состоянии. Согласно аудиту, проведенному Счетной палатой, в бассейне реки выявлено более 160 загрязняющих веществ, в том числе – тяжелые металлы и ртуть. Десятки отмелей уже укрывают киевскую часть Днепра, и с каждым годом ситуация ухудшается.

Аналогичная ситуация и с другими реками. В Ингульце, который поставляет питьевую воду для сотен тысяч жителей Кривбасса, уровень воды выше нормы в 3 раза. А река Тиса на Закарпатье страдает от мусорных пробок.