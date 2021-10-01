Политтехнолог Андрей Золотарев в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, какая ситуация с запасами газа на зиму.

“Многие могут столкнуться с проблемой падения давления… Второй момент — кто будет компенсировать? За чей счет банкет?”, - сказал Андрей Золотарев.

Он отметил, что мэрам городов предлагают компенсировать траты за счет бюджета.

“За счет финансирования школ, больниц. Ладно, крупные города, там есть возможность для маневра. А вот райцентры, некоторые ОТГ, где в бюджете мыши поют, они оказываются в катастрофической ситуации. И это, понятно, неизбежно станет точкой конфликта. Не сейчас, но месяц-два. К декабрю. Плюс еще будут-таки повышать (тариф на газ, - ред.). А ситуация такова, что люди уже нынешний объем платежей, если посмотреть, объемы задолженности растут. И движутся неумолимо к 100 млрд”, - добавил Золотарев.

По его словам, последнее повышение цен не привело к существенному росту поступлений, и задолженность продолжила расти.

“Люди просто в ситуации выбора. Или купить еду, лекарств, или заплатить за коммуналку, понятно, в пользу чего они сделают выбор. А это в свою очередь угроза коммунального коллапса. И опять ответственность вешается на мэров. Плюс возможный локдаун. Поэтому перспектива тарифных бунтов — она вполне реальна. Но, подчеркиваю, она будет на местах”, - подчеркнул политтехнолог.

Как сообщала Politeka, Кушнир заявил, что у местных властей денег нет, чтобы покупать газ по космической цене.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что будут пытаться создать каким-то образом необходимые запасы газа, чтобы пройти конечную часть осени и зиму.



