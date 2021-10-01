Как реформа правоохранительных органов отразится на реинтеграции временно оккупированных украинских территорий? На своем официальном сайте представители Национального Корпуса сообщили, что с докладом на эту тему выступил руководитель киевского отделения Национального корпуса Сергей Тамарин на конференции «Военные преступления РФ и риски реинтеграции Донбасса». Видео выступления можно посмотреть в блоге Сергея Тамарина.

Прежде всего националист рассказывает, как увеличение финансирования правоохранительной системы отразилось на ее работе. «В течение семи лет на четыреста процентов было увеличено финансирование полиции», - отмечает он. Тем не менее, по словам Тамарина, статистика преступности оставляет желать лучшего: в первые два года определенные виды преступлений совершали меньше, но дальше - никаких положительных изменений.

Руководитель Нацкорпуса отмечает, что преступность даже выросла, в частности, речь идет о торговле людьми, наркотиками и контрабанде. «То есть нет никакого результата, ни соотносительности увеличения финансирования с раскрытием или предотвращением преступности», - констатирует он.

Сам Тамарин работал в правоохранительных органах, о чем говорится в публикации, а поэтому он может сравнить их работу до реформы и после. Националист объясняет, что государство выделяет бюджетные средства на правоохранительные органы, но используют их не для того - происходит постоянное преследование ветеранов и патриотов.

В частности, говорит руководитель Нацкорпуса, правительство легко собирает тысячи полицейских на митинги, они подавляют протесты и это их единственное практическое задание. «Все видели эти очень хорошие машины, автозаки, бронированные с решетками. Видели и очень хорошо экипированных и одетых ТОРовцев и другие подразделения, которые, к сожалению, не ездят в АТО и не патрулируют улицы города», - подчеркивает он.

В целом же, констатирует Тамарин, из-за нереформированных судов в систему возвращается все то, от чего она должна была очиститься. «Они снова занимают определенные должности, руководят участками и довольно серьезными структурами в МВД», - возмущается он. Кроме этого, заявляет националист, изменения в правоохранительных органах отразятся и на реинтеграции ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил о необходимости законопроекта о коллаборационистах.

Также Politeka писала о том, что прошла презентация отчетов о преступлениях и пытках, которые происходят на временно оккупированных украинских территориях.



