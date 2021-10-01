В программе «My.ua» астролог Альбина Пономаренко поразмыслила над тем, к чему может привести ретроградный Меркурий в октябре.

Астролог сообщает, что ретроградный Меркурий будет действовать в период с 27 сентября по 19 октября и его влияние на себе почувствуют абсолютно все люди независимо от места своего пребывания.

С другой стороны, добавляет она, ретроградный Меркурий в разной степени влияет на разные знаки зодиака. «Два знака, которые более всего соответствуют меркурианскому стилю жизни – это Близнецы и Дева», - рассказывает Пономаренко. Как она объясняет, Меркурий управляет этими знаками и для них он - сильная планета. При этом эксперт отмечает, что это мало скажется на ментальной активности людей под знаком Близнеца или Девы, ведь они в принципе интеллектуалы, любят читать, всегда в поисках. «Если они и ощутят на себе влияние ретроградного Меркурия, то очень слабое», - констатирует астролог.

В целом же, говорит Пономаренко, во время ретроградного Меркурия лучше не начинать работать над новыми проектами, особенно если их нужно развивать быстро. Вместо этого, говорит она, лучше посмотреть на путь, что уже пройденный. «Это время для реорганизации и подготовки к шагам вперед, но не для самих шагов», - подчеркивает гостя программы.

Также она отмечает, что в течение этих трех недель лучше глубже исследовать определенные темы, если возникают новые идеи. «Можно помедитировать - ретроградный Меркурий вообще очень хорош для духовных практик. В настоящее время стоит приостановить развитие вширь и начать развитие вглубь», - заключает астролог.

Как сообщала Politeka, астролог Пономаренко рассказала, каким будет октябрь для Украины.

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