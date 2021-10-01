Юрий Шатунов стал героем программы «Привет, Андрей!»

Музыкант рассказал, как прошел испытание от Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, пишет hyser.

Героем нового выпуска шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» стал Юрий Шатунов. В эфире телепрограммы музыкант рассказал, как получил благословение на сольную карьеру от Аллы Пугачевой.

Шатунов стал популярным во время гастролей с группой «Ласковый май». Однако уже в начале 90-х певец задумался о сольной карьере. Тогда он решил получить «благословение» Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Шатунов пригласил Пугачеву в Сочи, где он тогда жил. Алла Борисовна приглашение приняла. Прибыв в дом музыканта, артистка поинтересовалась, на каких музыкальных инструментах он умеет играть. Оказалось, что Шатунов играл на гитаре, барабанах и гармошке. Примадонну заинтересовал последний музыкальный инструмент.

Как оказалось, Юрий с детства любил музыку, играл на гармошке и пел частушки. Музыкант считал, что в частушках не обойтись без крепкого словца. Поэтому и для Примадонны он исполнил несколько матерных произведений.

«Понимаю, что это была проверка боем, «наш не наш», мол, сможет ли что-то сделать и пойдет ли далеко. После этого случая понял, что могу и пойду», — рассказал Шатунов.

Сейчас Шатунов исполняет частушки только в компании друзей. Однако для программы «Привет, Андрей!» он сделал исключение и исполнил несколько произведений из народного фольклора.