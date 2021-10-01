Семьсот человек выразили желание быть помощником управляющего партнера UNIT.City Константина Евтушенко. В программе «Субъективно с Яникой Мерило» он рассказал, какие качества ценит прежде всего в работниках IT-сферы.

«Я очень удивлен, мне очень приятно. Были люди, которые готовы приехать из другого города. Мы все понимаем, что мы строим проект в Восточной Европе, который будет самым крутым местом через пять лет», - говорит он.

Эксперт объяснил, как новейшие программы меняют жизнь украинцев.

«В Украине не было альтернатив инвестирования в недвижимость. Любой, кто заработал какие-то деньги, сразу хочет купить квартиру у метро, ​​сдавать ее и иметь пассивный доход. Я очень рад, что выходят новые трейдеры, в частности, Фридом Финанс, который тебе дает возможность, по сути, делать то, что весь мир уже давно делает. Это инвестиция в акции, облигации, и это реально круто», - говорит он.

Человек может почувствовать себя настоящим инвестором и разбираться значительно шире не только в технологическом мире, а и в мире инвестиций.

«Видеть, что происходит с компаниями, отслеживать динамику, смотреть о том, какие отчеты, как они влияют на оценку капитализации. Кто кого купил, какие новые продукты вышли, кто из конкурентов выходит на Ай Пи О и так далее. Это большой мир, который всегда со мной. Это то, что украинцам сейчас доступно. И это очень круто, потому что два года назад этих инструментов не было», - говорит Евтушенко.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что в государстве должно действовать не право силы, а сила права.

Politeka также сообщала, что у государства будет стратегия развития индустриальных парков.