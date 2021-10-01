В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин дипломат Вадим Трюхан рассказал об отсутствии в Украине стратегии развития государства, что приводит к потерям не только в экономике.
«Стратегия внешнеполитической деятельности не может быть оторвана от общей стратегии развития государства. Развития Украины, страны, которая видит свое будущее в разрезе нескольких недель или месяцев вперед, а видеть свое будущее в разрезе десяти, двадцати и тридцати лет. В рамках ООН существует 193 государства-члена ООН, из них около 160 имеют стратегии развития своих государств. И если это развитая страна, она видит свое развитие на 50 лет вперед, а если менее развита, то на 10-15 лет», - подчеркнул он.
Трюхан сказал, что в Украине до сих пор нет стратегии развития страны даже на год, не говоря о десяти годах. Это очень серьезные недоработки властной команды, считает он, надо делать стратегию развития страны, затем надо ставить план действий Кабмина, а затем утверждать отраслевые стратегии. Но хорошо, что у нас хотя бы есть стратегия внешнеполитической деятельности, подтвердил он, но тем не менее этого недостаточно.
«Я надеюсь, что власть поймет и до конца каденции президента Зеленского появится стратегия развития Украины причем как минимум на 25 лет. Но, к сожалению, за два с половиной года новой власти Украина не решила ни одной стратегически важной для себя проблемы. Ни прекращения войны в Донбассе, ни какого-то серьезного прорыва борьбы с коррупцией, ни привлечения инвестиций. У нас в прошлом году на уровне привлечения инвестиций минус восемьсот миллионов, то есть идет отток капитала. И когда с нашей экономики деньги бегут, значит с экономикой что-то не в порядке», - резюмировал он.
Как сообщает Politeka, ранее юрист Марина Ставнийчук отметила важность для Украины поддержки со стороны Генеральной ассамблеи ООН.
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Также Politeka сообщала, что бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прокомментировал перспективы Шанхайской организации сотрудничества.