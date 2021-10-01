В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин дипломат Вадим Трюхан рассказал об отсутствии в Украине стратегии развития государства, что приводит к потерям не только в экономике.

«Стратегия внешнеполитической деятельности не может быть оторвана от общей стратегии развития государства. Развития Украины, страны, которая видит свое будущее в разрезе нескольких недель или месяцев вперед, а видеть свое будущее в разрезе десяти, двадцати и тридцати лет. В рамках ООН существует 193 государства-члена ООН, из них около 160 имеют стратегии развития своих государств. И если это развитая страна, она видит свое развитие на 50 лет вперед, а если менее развита, то на 10-15 лет», - подчеркнул он.

Трюхан сказал, что в Украине до сих пор нет стратегии развития страны даже на год, не говоря о десяти годах. Это очень серьезные недоработки властной команды, считает он, надо делать стратегию развития страны, затем надо ставить план действий Кабмина, а затем утверждать отраслевые стратегии. Но хорошо, что у нас хотя бы есть стратегия внешнеполитической деятельности, подтвердил он, но тем не менее этого недостаточно.

«Я надеюсь, что власть поймет и до конца каденции президента Зеленского появится стратегия развития Украины причем как минимум на 25 лет. Но, к сожалению, за два с половиной года новой власти Украина не решила ни одной стратегически важной для себя проблемы. Ни прекращения войны в Донбассе, ни какого-то серьезного прорыва борьбы с коррупцией, ни привлечения инвестиций. У нас в прошлом году на уровне привлечения инвестиций минус восемьсот миллионов, то есть идет отток капитала. И когда с нашей экономики деньги бегут, значит с экономикой что-то не в порядке», - резюмировал он.

Как сообщает Politeka, ранее юрист Марина Ставнийчук отметила важность для Украины поддержки со стороны Генеральной ассамблеи ООН.

Также Politeka сообщала, что бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прокомментировал перспективы Шанхайской организации сотрудничества.