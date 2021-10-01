Политолог Виталий Романченко в программе «Акценты» высказался о законе об олигархах. По его словам, задача власти – снизить влияние олигархов на внешнюю и внутреннюю политику страны.

«Это абсолютно популистский закон и он ни о чём, кроме маленькой составляющей: как определяется олигарх человек или нет, а это определяет единственный человек в стране – сам президент», - отметил Романченко.

По словам эксперта, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагал создать специальную комиссию, что определяла бы олигархов.

«Задача власти – это не бороться с олигархами, с людьми, которые аккумулируют у себя в активах колоссальное экономическое влияние, которое потом трансформируется в политическое. Задача в том, чтобы эта трансформация экономического влияния в политическое была уравновешена политическими интересами других людей: среднего класса, рабочих и мелких предпринимателей», - сказал Романченко.

Как отметил политолог, а власть наоборот – нашла врага в виде олигархов и всё пеняет на них. По словам эксперта, это нормально, что в развитых странах есть очень богатые люди, но вопрос в том, влияют ли эти люди на внешнюю и внутреннюю политику государства.

«Для Украины это действительно проблема, потому что вся внутренняя и внешняя политика проводятся только в интересах этих людей (олигархов, - ред.). Задача политики деолигархизации не в том, чтобы принять закон, который будет определять, а задача в том, чтобы снизить влияние этих людей на внутреннюю и внешнюю политику», - подчеркнул Романченко.

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