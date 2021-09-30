В Киеве у стен Офиса президента состоялся одиночный пикет, инициированный местной жительницей Татьяной Шалюк, с призывом к Владимиру Зеленскому покинуть пост главы государства ввиду неспособности исполнять свои прямые обязанности.

Как пишет "Правовой контроль", организатор пикета с плакатом в руках «Зеленский, вернись в 95 квартал» напомнила о том, что во время избирательной кампании нынешний президент давал множество обещаний, однако за время своей каденции не выполнил их.

Для подтверждения своих слов Шалюк раздала собравшимся листовки со списком обещаний, которые успел дать Зеленский – провести реформу здравоохранения, решить «языковую проблему», снизить плату за коммунальные платежи, прекратить конфликт в Донбассе. Мало того, что Зеленский не выполнил ни одного из данных им обещаний, ситуация во многих сферах жизнедеятельности ухудшилась в разы, указала она. В качестве примера Шалюк привела ситуацию с тарифами – при Зеленском они возросли еще больше, поэтому неизвестно, как украинцы в принципе смогут пережить зиму с такими высокими ценами на газ.

Киевлянка добавила, что как артист Зеленский намного лучше, нежели как глава государства. Более того, она категорически относится к тому, чтобы актеры, боксеры, певцы находились у власти – для этого есть государственные деятели и политики.

К слову, собравшиеся у Офиса президента поддержали участницу одиночного пикета, добавив, что Зеленской хорош только как актер, а как президент он «никакой».