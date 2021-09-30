Директор по корпоративным связям компании «Филип Моррис Украина» Наталья Бондаренко оценила открытость и прозрачность украинского рынка табачной продукции сегодня. Об этом она рассказала на встрече представителей бизнеса с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Как сообщает Бондаренко, на рынке табачной продукции в Украине с 2016 года наблюдается значительный рост доли нелегальной продукции. В частности, говорит она, сейчас он составляет 16%. «Такого роста теневого рынка не было с 2011 года», - подчеркивает топ-менеджер.

Далее она объясняет причины такой ситуации: это разница между ценовой политикой на нелегальном и легальном рынках. В частности для сигарет, подчеркивает Бондаренко, определяющим критерием являются налоги. «В стоимости одной пачки сигарет 70 процентов составляют налоги. При этом в нынешнем году акциз на сигареты вырос на 20 процентов», - сообщает она.

Итак, заключает топ-менеджер, бизнес не может справиться с налоговой нагрузкой. «В результате из-за неуплаты налогов на сигареты украинский бюджет теряет один миллион евро в день», - сообщает Бондаренко. Она провела расчеты и подытожила, что за этот год государство уже потеряет 13 млрд гривен.

Как сообщала Politeka, Козаченко заявил, что вместо повышения налогов власти стоит заняться схемами на таможне.

Также Politeka писала о том, что повышение налогов может спровоцировать в Украине экономический кризис.