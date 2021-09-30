На канале «А как на самом деле?» выходит очередной выпуск программы «Юристы отвечают», темой которой станут браки, в частности фиктивные и гражданские.
Прямая трансляция нового выпуска программы состоится в эту пятницу, 01.10 в 18:00.
Адвокат адвокатского объединения «Митракс», специалист с 12-летним стажем работы в сфере гражданского и семейного права Юрий Бабенко расскажет, на какие риски идут люди, которые не регистрируют брак, влияет ли отсутствие официального брака на права родителей и детей, какой брак считается фиктивным и о каких последствиях должны знать те, кто хочет в него вступить.
Обо всем этом и многом другом можно будет спросить юриста во время прямой трансляции, задав любой вопрос по теме эфира в режиме онлайн.
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