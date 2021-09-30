На совещании по вопросам защиты бизнеса и инвестиций, состоявшемся 29 сентября, министр внутренних дел Денис Монастырский назвал главный приоритет политики президента и его собственной - это защита бизнеса, который работает «вчистую».

Монастырский обращает внимание на то, что прежде всего нужно правильно определить предмет защиты. «Очень часто под защитой бизнеса называют в том числе незаконные теневые схемы, которые называют себя бизнесом и выходят с тем, что их тоже нужно защищать», - замечает он. Тем не менее, говорит министр внутренних дел, в приоритете будет тот бизнес, который работает «вчистую», ведь все государственные учреждения и госслужащие работают благодаря налогоплательщикам.

Попутно он отмечает, что получил предложение встретиться с представителями бизнеса еще в течение первых десяти дней своего назначения - это традиция, которая показывает прозрачность и открытость намерений. Тем не менее, Монастырский объясняет, что не считал такое решение целесообразным на тот момент, ведь на встрече нужно говорить о том, что действительно можно реализовать.

Сейчас же, говорит он, такая возможность есть. «Поэтому мы даем указание младшим правоохранительным органам, чтобы мы понимали в течение ближайших трех месяцев конкретные результаты по озвученным общим проблемам», - говорит Монастырский.

По словам главы МВД, ГСО взяла на вооружение определенные кейсы проблем и по ним они дальше будут двигаться, чтобы обеспечить результат. Он подчеркивает, что обязательно нужно решить те системные проблемы, которые согласовали на совещании.

Также Монастырский прокомментировал слова о сложном наследстве МВД: по его мнению, оно гораздо сложнее у судебной системы, а потому Председатель Верховного Суда не управляет всеми судами в государстве, а глава МВД - имеет свою структуру.

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