Темой нового выпуска программы «Прогноз» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко стал конфликт на Балканах. Политолог Руслан Бизяев прокомментировал вероятное его размораживание.

Эксперт соглашается со словами Уинстона Черчилля о том, что Балканы - это «мягкое подбрюшье Европы». Сам Бизяев добавляет, что Балканы являются определенной пороховой бочкой, то есть это серия замороженных конфликтов, которые могут разморозиться в любой момент.

В частности, он вспоминает, что последний балканский конфликт закончился в начале 2000-х годов, когда Македония с Косово подписали мирный договор. «Заморозив этот конфликт, США самоустранились от Балканского кризиса, посчитав, что там все хорошо. Но целая цепь этнических и территориальных конфликтов не может быть заморожена долго», - подчеркивает политолог.

Чтобы не быть голословным, Бизяев вспоминает конфликт в Нагорном Карабахе, который продержался в замороженном состоянии 30 лет и в прошлом году разгорелся вновь.

В целом он отмечает, что сегодня любые мировые геополитические события имеют глобальный характер, а значит тема Балкан обычно несправедливо оказывается на заднем плане в информационном пространстве. В частности, напоминает политолог, в течении последней недели происходит обострение на границе Сербии с Косово. «Обострение в принципе носит пока спокойный характер, пушки не стреляют. Стороны, как говорится, меряются силами, накачивая мускулы», - подчеркивает Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, почему Китай запретил криптовалюту.

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