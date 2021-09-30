"Rescue Days Ukraine 2021": украинские спасатели тренируются ликвидировать последствия ДТП

Как пишет Знай.юа, в Ровенской области 30 сентября стартовали масштабные учения специалистов аварийно-спасательных подразделений ГСЧС.

В рамках двухдневной тренировки более 200 спасателей вместе с международными экспертами будут отрабатывать свою главную задачу – спасение человеческих жизней.

Первый заместитель министра МВД Евгений Енин заявил, что ГСЧС выходит на новый уровень подготовки специалистов.

Масштаб и качество учений "Rescue Days Ukraine 2021" прекрасно подтверждают слова первого заместителя. По фото с места событий видно, что уменьшение смертности на дорогах Украины - это не просто красивые слова, а реальный приоритет в работе.

Напомним, ранее Евгений Енин сообщал, что МВД планирует до конца года увеличить до трех сотен количество комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах Украины.

28 сентября начали работать 20 новых комплексов, и сегодня их по всей стране уже 158.