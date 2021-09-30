Карантин негативно влияет на жизнь артистов, которые не могут вести концертную жизнь в привычном для себя и для публики режиме. Об этом в программе «Карабас.LIVE» с ведущим Вячеславом Матюхиным заявил пианист Евгений Хмара.

«Очень сложно что-то прогнозировать через эти карантины и карантинные ограничения. Действительно, впервые такое происходит. Потому что обычно где-то за девять месяцев до концерта я очень четко знаю, что будет. Сколько людей на сцене, у меня уже готовится свет, или я пишу режиссуру, или вместе с кем-то это делаем. Сейчас мало что понятно. Я знаю точно, что будут композиции из моего шестого альбома, над которым я сейчас работаю. Скорее всего, что будет симфонический оркестр на сцене», - говорит он.

Но более подробно пианист пока не спешит раскрывать все планы. Говорит, что хочет делать инструментальные шоу.

«Чтобы не только одно фортепиано было там самое главное, а чтобы постоянно выходили разные артисты инструментального жанра, постоянно менялась картинка. В прошлом году, например, у меня в концерте были аккордеон, саксофон, ханк. Это постоянно менялось, и зрителю это было интересно», - рассказывает пианист.

Сегодня он хочет, чтобы добавились другие инструменты, которые редко звучат в сочетании с фортепиано: цимбалы, ситар.

«Они будут абсолютно в необычном виде, не нашем традиционном украинском. Это будет больше по ориентал стайл. Я хочу, чтобы был ситар. Таким образом хочется перенести зрителей в разные уголки не только нашей планеты, но и вселенной. Будет такая композиция «Горизонт событий». Это термин из астрофизики фактически. Это часть черной дыры, которую мы видим. За этим рубежом свет уже не попадает во внешний мир», - резюмирует Хмара.

Politeka сообщала, что Хомицкий рассказал о своей жене: «Я после того как выступил, сделал ей предложение»

Также Politeka сообщала комментарий Рыбчинского о том, что скрывается за инцидентом с избиением танцора сотрудником Управления госохраны Украины.