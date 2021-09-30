История ядерного разоружения Украины началась задолго до провозглашения независимости. Об этом член Комиссии по вопросам экологии, бывший народный депутат Юрий Костенко рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

Он отмечает, что еще при Советском Союзе теоретически разрабатывались модели, как поступить с ядерным арсеналом. Он был расположен на территории четырех республик СССР.

«Наибольшая часть - Российская Федерация, вторая - Украина, далее Казахстан и Белорусь. Украина имела третий по мощности ядерный потенциал. Долго мы в комиссии пытались выяснить, что же он собой представлял. Потому что только в Генштабе СССР были точные данные о количестве боеголовок, об их типах. Единственное, что мы знали - это по стратегическим ракетам. На одних располагалось 10 боеголовок, на других шесть. Чрезвычайной мощности, это последняя модификация, и носитель был с «Южмаша», — рассказал Костенко.

Он был очень точен, имел систему противовоздушной обороны, в Америке не было такой системы.

«Наши исследования показали, что Украина имела от трех-четырех тысяч боеголовок тактического оружия. Тактическое оружие покрывало все: от ядерных торпед на Черноморском флоте до оперативно-тактических, противовоздушная оборона - все это было насыщено ядерными боеголовками. То же самое в отношении стратегических. Кроме носителей ракеты, у нас были еще и бомбардировщики с крылатыми ракетами большой дальности и большой мощности. Этого массива, которым Украина владела, было достаточно, чтобы уничтожить за несколько раз весь мир», — отмечает Костенко.

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