Волонтер и капеллан Геннадий Мохненко в программе «On target с капитаном Гари Табах» признался, что в молодости верил экстрасенсам и мечтал исцелить своих родных от пьянства.

«Я открыл собственный бизнес, очень тяжело заработал стартовый капитал, будучи уверен, что если у меня будут деньги – я смогу вылечить своих родных. На каждом углу висела реклама всяких экстрасенсов, чародеев. Кашпировские, чумаки, чудаки всех сортов говорили: «Мы готовы вылечить ваших родных от пьянки». Поэтому я кинулся зарабатывать деньги», - говорит он.

Он заработал стартовый капитал, выполняя черную работу на шабашках.

«Заработав, я создал частную библиотеку. Закупал книги в издательствах, а затем приходил в любой офис и давал книги в прокат. За 30 копеек в сутки я мотивировал людей, произносил свои первые проповеди мотивационные, готовился к будущей пасторской деятельности. Потом большинство из них, заплатив мне трояк, еще и покупали их в пять раз дороже, чем я покупал в издательствах. Очень здорово начал зарабатывал, подключил людей, все росло и развивалось. Но в какой-то момент я увидел, что деньги не могут спасти моих родных. То есть все экстрасенсы их брали, но помочь моим близким никто не мог», - отмечает пастор.

В это время начался его глубокий религиозный поиск.

«Умирают родители, умирает спившаяся старшая сестра, двое маленьких детей валяются по дому. Я на винзаводе проработал год в бригаде алкоголиков. Бутылки весь день перед тобой, 40-литровый бидон ставится посреди комнаты, и бригада пьет всю ночь. За год я ни разу не прикоснулся к вину», - говорит он.

Politeka сообщала, что психолог Прокопюк в своей работе придерживается принципов кармы: не помогать тому, кто о помощи не попросит.

Также Politeka сообщала, что Страсть к игровым автоматам начинается тогда, когда у людей начинаются личные или финансовые проблемы.