Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев. Дмка эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как известно, уже неделю действует запрет власти на проведение занятий в школах и вузах, при условии невакцинации не менее 80 процентов учителей или преподавателей.

Большинство фракций, начиная со Слуги народа, отказались предоставить информацию о количестве вакцинированных депутатов прикрываясь Законом о доступе к публичной информации. Как соавтор этого Закона удивлен таким толкованием нашего Закона.

Более того, информирую, что все государственные служащие, врачи, учителя и преподаватели публично информируют своих руководителей о вакцинации. В то же время СМИ распространили заявление одного из руководителей властной фракции Михаила Радуцкого о том, что вакцинирование прошли лишь менее 50 процентов народных депутатов. Напомню, что и председатель Верховной Рады принципиально не вакцинируется.

При таких обстоятельствах Верховная Рада как высший законодательный орган государства не только нарушает законодательство в области доступа к публичной информации, но и нарушает предписания правительства относительно требований для проведения массовых мероприятий во время карантина.

Итак, Верховная Рада должна или вакцинироваться или закрыться в формате пленарных заседаний до получения 80 процентного порога вакцинации.