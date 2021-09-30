Во время презентации «Военные преступления РФ и риски реинтеграции Донбасса» в Киеве руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал о слабых местах в борьбе с пятой колонной и заявил о необходимости законопроекта о коллаборационистах. Об этом сообщается на официальном сайте Национального Корпуса.

«У нас уже восьмой год продолжается российско-украинская война, но на сегодня в Украине не существует действенных механизмов, определяющих вообще понятие«коллаборационизм», его признаки и, самое главное, ответственность за эти преступные действия. Конечно, существует статья для коллаборационистов, она называется «государственная измена», но, к сожалению, она является исключительно теоретической и на практике привлечь по этой статье очень сложно. И именно поэтому сегодня нужны современные механизмы и инструменты, которые будут соответствовать тому, что в нашей стране идет война», - отметил Жорин.

Жорин заявил, что сегодня этот законопроект блокирует власть, а напоминание о его необходимости – блокируются.

«Полгода назад мы смогли зарегистрировать законопроект в ВР. Но почти сразу после этого его начали игнорировать и блокировать, и он до сих пор даже не попал на рассмотрение в комитеты. Существенное сопротивление в этом вопросе мы чувствуем именно со стороны действующей власти», - подчеркнул Жорин.

По мнению Жорина, власти имеют другой приоритет: преследование ветеранов и патриотов, а не коллаборационистов.

«Только за последнее время было несколько громких дел, когда задерживали ветеранов по совершенно вымышленным, политическим делам... И это все происходит тогда, когда совершенно свободно действуют настоящие предатели Украины, продолжают работать над уничтожением нашей страны. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы на первом плане в нашей стране стоял вопрос безопасности, а не какие-то личные цели отдельных политиков. Сегодня мы должны вернуть общественную дискуссию по законопроекту о борьбе с коллаборационистами, ведь наш враг никуда не делся и он до сих пор имеет цель – уничтожить Украину», - сказал Жорин.

В Telegram указано, что также во время мероприятия участники презентации обсудили бездействие международных организаций в поддержке пленных и слабую инициативу власти в решении этого вопроса.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус примет участие в презентации двух отчетов относительно пыток на оккупированных РФ территориях.

Также Politeka публиковала комментарий Тамарина касаемо срыва операции по задержанным вагнеровцам.