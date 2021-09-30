Может ли Украина рассчитывать на поддержку Германии, Франции, Венгрии и других западных стран?Свой ответ на этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» даёт народный депутат от этой партии Людмила Буймистер.

«Каждая страна в первую очередь думает о себе – и так и должно быть. Однако европейские государства, стремясь наладить какой-то диалог с Москвой, всё равно поддерживают санкции, хотя они очень затрудняют этот диалог. С «Северным потоком-2» проблема состоит в том, что все деньги, которые поступали в Россию за газ, либо шли на строительство этого газопровода, либо доставались ближайшему окружению Путина, либо тратились на военные конфликты, в том числе с Украиной. Хотя следовало бы тратить их на разработку добычи газа. В результате сложилась парадоксальная ситуация: труба есть, а запустить по ней нечего», - считает политик.

По её словам, Россия «кинула на бабки» весь континент.

«Сейчас богатые страны готовы скидываться на то, чтобы Россия развила у себя газодобычу. Пока неизвестно, какой объём газа может пойти по этой трубе. В самой России газовые хранилища заполнены только на 25 процентов. Это беспрецедентная ситуация. А мы уже подписали с ЕС меморандум о том, чтобы по нашей трубе в Европу перегоняли в том числе и водород. Европа видит место Украины в технологиях будущего, и это очень хорошо», - говорит Людмила Буймистер.

Как сообщает Politeka, ранее она назвала состояние украинских электрических сетей катастрофическим.

Также Politekaсообщала, что Буймистер обвинила трейдеров-спекулянтов в срыве отопительного сезона.