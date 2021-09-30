30 сентября отмечается один из важнейших праздников в экологическом календаре – Всемирный день морей.

Около 80% мировой торговли все еще осуществляется благодаря морским перевозкам. И это-сильный удар по «здоровью» морской среды.

Об угрозах для морей рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, пишет "Знай" с посиланным на сайт ведомства.

«В результате сброса балластных и сточных вод с судов, разливов нефтепродуктов, а также сброса пластикового мусора морская экосистема теряет свои ценные элементы. Так, согласно последним исследованиям, жители океанов исчезают вдвое быстрее, чем сухопутные виды животных.

Судоходство вносит свой негативный вклад и в ссылку изменения климата, генерируя около 3,5–4% всех парниковых выбросов», - отметил Андрей Малеваный.

Он добавил, что Черное море подвергается масштабному воздействию вследствие человеческого вмешательства.

«По данным проекта EMBLAS, его засоренность по объему мусора вдвое превышает показатели Средиземного. А концентрации вредных химических соединений здесь выше допустимых норм токсичности", - отметил Андрей Малеванный.

По его словам, Госэкоинспекция прилагает максимальные усилия к защите неповторимой экосистемы Черного моря. Недавно был подписан Меморандум о сотрудничестве между ДЭИ и Администрацией морских портов Украины. Договорились, что инспекция будет осуществлять регулярный отбор и анализ проб фоновых показателей качества воды в акватории и оперативно получать информацию о фактах загрязнения моря.

Также ДЭИ начала спутниковый мониторинг в сотрудничестве с Национальным центром управления и испытания космических средств. Теперь можем выявлять загрязнение акватории "с воздуха" и принимать оперативные меры.

«Море – важный ресурс, который обеспечивает продовольствием миллионы людей, а средой жизни – десятки тысяч животных. Защита морской среды – необходимое условие гармоничного развития планеты!",- подчеркнул Андрей Малеванный.