На ЗАЗ в скором времени могу начать выпускать новые модели KIA Rio Sedan и KIA Rio X

Запорожский автомобилестроительный завод готовится к скорому запуску новых моделей авто. В данном случае речь идет о новых версиях KIA Rio Sedan и KIA Rio X 2022 года, пишет Hyser.ua.

Отмечается, что рестайлинговый вариант этих моделей отличается новой эмблемой KIA. Теперь у нее большие буквы со слитыми написанием и нет овала.

Также новые версии авто получили и другие улучшения, которые наверняка придутся по вкусу любителям данных моделей авто. К примеру, эти две модели получили топовую версию, которая называется Luxe AV.

В ней, среди прочего, увеличенный до 8 дюймов экран мультимедиа, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, разный комплекс полезных сервисов. Выполнение доступно для обеих машин с 1,6-литровым 123-сильным двигателем, который может работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" и 6-скоростной АКПП.

ЗАЗ в скором времени может приступить к выпуску новых моделей авто, фото: скриншот

Кроме того данные авто получат еще один цвет - бежевый металлик. До этого машины выпускались в шести основных цветах. В этот раз производители решили порадовать покупателей и такой необычной новинкой. К тому же машины в таком цвете пользуются большим спросом. Поэтому производители в такой способ надеются увеличить продажи.

ЗАЗ в скором времени может приступить к выпуску новых моделей авто, фото: скриншот

Отметим, что цены на дореформенный седан Rio сбора ЗАЗ стартуют от 427 900 грн, а кросс-хэтчбека Rio X — от 451 600 грн. В базе обе модели оснащаются 1,4-литровым мотором и "механикой".