Представители полка «Азов» рассказали в своем Telegram о церемонии в честь погибших бойцов, которая состоялась 25 сентября в Урзуфе.

Как отмечается в публикации, полк «Азов» относится с особым уважением к памяти всех бойцов, которые погибли на войне с РФ. «Память о погибших бойцах – это святое для нас», - подчеркивают представители полка «Азов».

Следовательно ежегодно они проводят мистерию памяти павших за Украину бойцов в Урзуфе у кургана с тремя мечами. В этом году 25 сентября состоялась уже 7 церемония. «Личный состав подразделения, родственники, друзья наших павших, ветераны и неравнодушные украинцы прибыли, чтобы почтить азовцев», - говорится в публикации.

Также представители полка «Азов» акцентируют внимание на том, что речь идет о памяти всех тех, кому не посчастливилось вернуться с фронта, кто остался пропавшим без вести и кто умер при трагических обстоятельствах. «Лучшее уважение, которое мы можем отдать павшим на этой необъявленной войне – победа над врагом и возвращения наших земель, орошенных кровью героев», - заявлено в сообщении.

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