В Украине отсутствуют приоритетные отрасли для развития экономики. Об этом заявил председатель ВГО «Финансовая грамота Украины» Михаил Стрельников в программе «My.ua» с Екатериной Павловой.

По словам гостя программы, в Украине все еще отсутствуют приоритетные отрасли, в которые бы деньги направляли в первую очередь и какие бы развивали экономику. «Такое ощущение, что мы вместо реальной экономики развиваем какие-то такие, очень экзотические направления», - замечает он.

В частности, Стрельников говорит о банковской системе и коллекторах. Эксперт отмечает, что повсеместно в мире это направление стараются сузить и поставить в законодательное поле, а в Украине все наоборот: это единственная отрасль, которая не находится в стагнации и в которую активно набирают кадры. «С сентября месяца коллекторы набирают новые кадры бойцов, для того, чтобы выбивать долги, квартиры и все остальное», - рассказывает он. Стрельников добавляет, что украинцы имеют долги по коммуналке, а это привело к тому, что они получили долговые обязательства по микрофинансовым организациям и банкам.

Что бы там ни было, говорит гость программы, но банковская сфера остается единственной приоритетной в государстве. «Нас уже, по аналогии, вот раньше были банановые страны, так называемые «африканские банановые республики», называют за рубежом уже банковской республикой. Потому что наибольший приоритет у нас остается именно для банковской сферы», - констатирует эксперт.

Как сообщала Politeka, Дубина высказался об отсутствии в Украине стратегии экономического развития.

Также Politeka писала о том, что Стрельников оценил роль внешних кредитов в украинской экономике.