29 сентября Министерство внутренних дел Украины провело совещание с представителями бизнеса под лозунгом «Министерство внутренних дел – министерство защиты предпринимателей и инвестиций».

В этой встрече принимал участие министр Денис Монастырский и другие представители ведомства, а также глава временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

Министр во вступительном слове подчеркнул важность защиты бизнеса и инвестиций для экономического развития страны. Он также напомнил о позиции президента Владимира Зеленского: люди, которые на свои налоги содержат государство, имеют право знать, на что тратятся их деньги. По его словам, МВД готово сделать всё возможное, чтобы помочь бизнесу выйти из тени.

По словам Галины Янченко, эта встреча преследовала двоякую цель: возродить доверие между бизнесом и органами власти, а также дать предпринимателям высказаться о своих проблемах и сообща подумать над путями их решения.

Главной своей проблемой бизнесмены назвали тотальную зарегулированность. По их словам, в этой области существует так много правил, что практически невозможно соблюдать их все. Именно поэтому значительная часть экономики уходит в тень, причём с годами эта часть только увеличивается.

Конкретный пример назвал генеральный директор компании Nemiroff Юрий Сорочинский: если в конце 1990-х годов на украинском рынке алкогольных напитков доля нелегальной продукции составляла всего несколько процентов, то сейчас она достигла 50-60 процентов. Государство же, по его словам, ежегодно теряет на это свыше 10 миллиардов гривен.

Денис Монастырский заверил коммерсантов в своей готовности оказывать всяческое содействие. Он также отметил, что Бюро экономической безопасности, которое должно существенно облегчить работу бизнеса, сейчас ещё находится в процессе становления. После того, как оно заработает в полную силу, по словам министра, многие проблемы будут решены.