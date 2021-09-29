Суд против Кивы и «Страна.ua» по делу о распространении фейковой информации закончился победой Национального Корпуса. Подробнее об этом рассказал лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий в своем блоге .

Как рассказывает националист, начав реальную войну, Россия сразу взялась за информационную, жертвами которой стали украинские патриоты и само государство. «Делает она это разными агентами – как через партию ОПЗЖ Кивы и ему подобными», - замечает он.

В частности, Билецкий говорит о том, как Кива и «Страна.ua» распространяли в октябре 2020 года фейковую информацию об обысках и задержаниях представителей движения, чего в действительности не происходило. Суд признал их статьи абсолютно недостоверными, победа на стороне Нацкорпуса, о чем и сообщает националист. «Теперь «Страна» и Кива должны официально опровергнуть свои фейки и оплатить судебный сбор», - добавляет лидер Нацкорпуса.

В то же время он подчеркивает, что на этом дело не закончится и эта победа - лишь первый шаг в борьбе с кремлевскими агентами. «Сначала мы поволочим их по судам, где докажут, что каждое их слово – это ложь», - подчеркивает Билецкий.

Также националист предполагает, что в случае принятия закона о коллаборационистах все виновные будут нести двойную ответственность. «Рано или поздно каждому из них придется жестко отвечать за работу на врага Страны», - констатирует он.

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