Как отразится на мире в целом и Украине в частности то, что Китай запретил криптовалюту? Этот вопрос рассматривает политолог Руслан Бизяев в программе «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк .

Бизяев отмечает, что в этом вопросе многие страны идут одним путем. В частности, он сообщает, что Фейсбук уже получил отказ от ЕС, Великобритании и Китая разрабатывать криптовалюту «Libra». Эксперт также добавляет, что этой проблематикой занимаются также и Соединенные Штаты и они, по всей вероятности, могут взять пример с Китая.

В целом же решение Китая, по мнению политолога, закономерно. «Это действительно знаковое решение, которое, честно говоря, было для меня ожидаемое», - констатирует он.

Также Бизяев разбирает возможные причины такого решения. Согласно одной версии, рассказывает эксперт, криптовалюту использовали как пылесос, чтобы отобрать черную неконтролируемую наличку. В частности, отмечает политолог, согласно некоторым данным за пределами США долларов больше, чем в.

Другая версия, объясняет он, говорит о том, что государство не может быть государством, если не контролирует валюту. В пример Бизяев приводит ЕС: с одной стороны, для всех есть евро, с другой - сохраняется много национальных валют. Политолог подчеркивает, что это действительно является проблемой для ЕС как наднациональной структуры.

Следовательно эксперт заключает, что нынешние события вокруг биткоина - лишь штрих к быстрым изменениям мира. «Обостряется противостояние между национальным государством и транснациональными корпорациями. Это один из ключевых геополитических конфликтов этого десятилетия и судя по решению Китая, ситуация из хронической формы переходит в острую», - заключает Бизяев.

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