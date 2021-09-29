Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал в своем телеграмм о сегодняшней презентации отчетов о пытках, которые осуществляет Россия на временно оккупированных украинских территориях. Участником этого мероприятия также был Максим Жорин, руководитель Центрального штаба Национального Корпуса.

В публикации рассказывается, что Международный уголовный суд уже получил первый отчет «Russian war crimes in Eastern Ukraine in 2014», в котором свои показания дали 70 пленных. Здесь же отмечается, что отчет уже дал результат: против лиц, что совершали эти преступления на оккупированном Донбассе и Крыму, ввели санкции.

В сообщении также говорится о втором отчете «Изоляция», посвященном пыткам в концлагере: его уже представили Европарламенту. «Эти отчеты – еще одно напоминание для тех, кто «устал от войны», какую цену мы платим за каждый день оккупации, и почему Россия для нас – это враг, который убивает и пытает наших граждан», - подчеркивается в посте.

Максим Жорин акцентирует на том, что, кроме как о преступлениях, нужно говорить и об ответственности за них. Это, по его мнению, и является самой большой проблемой: лицам, повинным в совершении этих преступлений, удается уходить от ответственности. «Поэтому мы можем с вами наблюдать за тем, как люди, которые открыто совершали эти преступления и сотрудничали с террористами, на сегодняшний день из-за того, что не понесли ответственность, продолжают свою деятельность», - возмущается националист. Руководитель Нацкорпуса заключает, что сегодня украинское законодательство проявило свою несостоятельность полностью ответить на современные вызовы.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус примет участие в презентации двух отчетов о пытках на оккупированных РФ территориях .