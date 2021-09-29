Глава партии “5.10” Юрий Коновальчук в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал подробности ареста Геннадия Балашова.

“У нас происходит сейчас 14 исков против нашей компании… У нас всего 8 уголовных дел. Но поражает даже не количество этих дел, поражает та безнаказанность и та наглость и циничность, которая происходит. Фактически все нормы нарушены. Ведь сначала у Балашова арестовывают все имущество, судья Константинова. Через несколько дней она ставит свое решение о том, чтобы провести обыски у Балашова дома. Еще через несколько дней она уже делает залог 9,5 млн”, - сказал Юрий Коновальчук.

Он отметил, что из-за ареста имущества внести залог Геннадию Балашову невозможно.

“Апелляция, которая произошла у нас практически на прошлой неделе, в четверг, у нас изменила меру пресечения Балашова с суммы 9,5 млн, уменьшена где-то в 10 раз. Там где-то сумма будет 681 тыс. грн.”, - добавил Коновальчук.

По его словам, внести залог и выпустить Геннадия Балашова из СИЗО было нельзя, поскольку нужно было ждать решения суда.

Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что от бедных афганских беженцев будут только проблемы: “А вот богатые обычно – это инвесторы”.

Также Politeka сообщала, что Коновальчук рассказал, почему судьям нужен карьерный рост.