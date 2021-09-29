Волонтер и капеллан из Мариуполя Геннадий Мохненко вместе со своими сыновьями совершил кругосветный велопробег «Мир без сирот». Как он проходил, священник рассказал в программе «On target с капитаном Гари Табах».

«Мы проехали вокруг Земли, замкнули кольцо, 27 тысяч километров, из Мариуполя до Киева, Москва, до войны, естественно. Всю Россию до Владивостока, всю Центральную Сибирь до «Владика» на вот этих двух ногах. Потом вернулись домой, к нам прикатились русские танки. Тут мы превратились в бандеровцев, потому что пошли защищать свой город, свою страну», - говорит он.

Мохненко – единственный капеллан, объехавший вокруг мира на велосипеде.

«И вообще, не существует велосипедов для людей моей комплекции. Мы действительно объехали с сынами моими вокруг земного шара, и с сынами моего друга-капеллана.Был перерыв два года, но затем мы все-таки решили продолжить и умудрились пройти Западную Украину, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Швейцария, Франция. Ну, и последний этап был совершенным подарком: от Лос-Анджелеса до Майями мы пересекли США», - рассказывает священнослужитель.

Он рассказал о главной цели этого велопробега.

«Все это мы делали, мотивируя людей усыновлять деток, мы фанаты усыновления, и у нас колоссальный плод этой акции. Это только то, что я могу пощупать, это больше полутора тысяч писем, фотографий людей, которые говорят: «Вы помогли нам решиться и забрать ребенка в семью». Это невероятные истории в России, в Украине, в Америке, в разных странах», - говорит он.

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