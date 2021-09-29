В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал о вариантах властей в преодолении отопительного кризиса и возможных тарифных бунтов.

«Сейчас власть делает все возможное, чтобы купировать предполагаемые массовые протесты осенью-зимой этого года. Набор инструментов там достаточно простой. С одной стороны, может быть введен тотальный локдаун, с другой стороны, власти будут стараться переложить ответственность на местные власти. С третьей стороны, будут пытаться создать каким-то образом необходимые запасы газа, чтобы пройти конечную часть осени и зиму», - подчеркнул он.

Бизяев рассказал, что Шмыгаль заявил, что нам впритык газа должно хватить, но при этом никто не знает, какая будет зима. Но в любом случае, считает он, на сейчас рассматривается сценарий проскочить этот отопительный сезон. А в промежутке проскакивания сделать ротацию в Кабмине, а потом отправить Шмыгаля в отставку, уверен он, поменять глав ОГА, провести перетряску силовых структур на местах.

«И после этого в следующем году спокойно идти на досрочные выборы. Но это опять же один из возможных сценариев. И никто не понимает какой именно «черный лебедь» может прилететь в этом промежутке. В идеале для команды президента надо было как можно раньше пойти на досрочные выборы и желательно это надо было сделать в сентябре. Начиная с октября, это можно сделать, но будут уже немного другие условия. Пока рейтинг Зеленского держится в районе 27%, это делать можно», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кушнирук, что прожиточный минимум нужно рассчитывать в среднем для всей страны.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала о возможном повышении тарифов на газ.