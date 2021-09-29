В своем блоге экономист Юрий Атаманюк объяснил, что к Северному потоку-2 все относятся по-разному: для Украины он стал проблемой, но для остального мира - это просто экономика.

Как объясняет эксперт, мир и в частности Германия рассматривает Северный поток-2 чисто с экономической точки зрения. «Поднять свою субъектность в энергетике, больше зарабатывать, создавать рабочие места и обеспечить свою развивающеюся промышленность энергоресурсами», - объясняет он.

Итак, констатирует Атаманюк, для Германии запуск Северного потока-2 - это просто забрать украинский транзит и зарабатывать деньги. Зато Украина, подчеркивает экономист, смотрит на эту ситуацию иначе. «Украина рассматривает вопрос Северного потока, как угрозу нашей безопасности, в том числе и полномасштабного вторжения, но так должны рассматривать этот вопрос еще кто-то кроме нас с», - утверждает экономист.

Атаманюк объясняет, что, поскольку остальной мир заинтересован в Северном потоке-2 по экономическим причинам, то никто и не обращает внимание на проблему Украины и не поддерживает ее. Он добавляет, что государству лишь обещают дать инвестиции на сумму в миллиард для альтернативных источников добычи энергоресурсов.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, что Европа не заинтересована в активной фазе войны с Россией.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк назвал 60 млн долларов от США унизительной подачкой.