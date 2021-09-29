Недавно легендарный украинский оркестр «НАОНИ Оркестра», семикратный победитель проекта «Битва оркестров» в Украине и за рубежом, создали музыкальную программу «Гуц-and-Roll», которая воплощает в себе оригинальную украинскую музыкальную идентичность и композиции могут получить мировую славу.
В программу войдут лучшие инструментальные выполнения современных отечественных композиторов. Благодаря благотворительному фонду «Омріяна Країна» под руководством Алексея Толкачева украинцы первыми получили возможность ознакомиться и насладиться программой во время промотура по городам Украины при поддержке Украинского культурного фонда.
Отметим, что фонд «Омріяна Країна» Алексей Толкачев основал еще в 2012 году с целью инициировать мировоззренческие изменения в обществе и способствовать распространению и популяризации ценностей любви, красоты, искусства и ответственности. Благодаря фонду было реализовано много проектов в различных сферах украинского общества, в том числе и концертный тур с новой программой «НАОНИ Оркестра».
«Прежде чем запускать музыку в мир, мы хотим, чтобы ее услышали и оценили сами украинцы», - заявил Толкачев.
По словам главного дирижера и художественного руководителя оркестра Виктора Гуцало, идея создания этой музыкальной программы предусматривала уникальное воплощение оригинальной украинской музыкальной идентичности, для чего были привлечены лучшие отечественные композиторы, аранжировщики и исполнители.
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«Вместе мы создали программу удивительной музыки с присущим только НАОНИ колоритом и ярко-незабываемой стихией», - отметил Гуцал.
Как сообщает Politeka, ранее Крывин отметил, что в Западной Европе классическую музыку слушают в основном пенсионеры, тогда как в Украине – молодёжь.
Также Politeka сообщала, что футуролог Алексей Толкачёв рассказал о том, как повышение уровня культуры изменяет общество в целом.