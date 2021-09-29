Об этом сообщает 112.ua.

Свободная журналистика является одним из фундаментальных критериев принадлежности к Европе, и когда власть ущемляет журналистику - ее необходимо защищать. Об этом в ходе сессии ПАСЕ заявил сенатор Франции Дидье Мари, когда представители незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK, а также телеканала "Перший Незалежний" вручили ему письмо-обращение.

"Свобода слова очень важна для демократии: иметь свободных журналистов и свободные СМИ. Всем необходимо знать, что думают другие люди. Нам необходимо журналистика, способна объяснить, что происходит, и необходимы различные точки зрения. Поэтому для нас очень важно, чтобы медиа были свободны.

Один из фундаментальных критериев принадлежности к Европе и к демократии - это свободная журналистика. И необходимо защищать ее от власти, когда власть их ущемляет", - указал сенатор.