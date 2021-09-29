Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, как совладелец телеканала "Перший Незалежний", обратится к представителям власти с требованием показать основания, из-за которых канал закрыли

Об этом он заявил в эфире "Першого Незалежного", пишет "112 Україна".

"Я хочу спросить власть, уже как собственник, показать мне основания. Где ж те основания, из-за которых "Перший Незалежний" отключен от возможности транслировать свои программы через спутник, на что лицензия, кстати, есть, ее никто не аннулировал. Также фактически запрещены провайдерам, которые передают ваши программы по кабельным сетям, это делать. Это фактически запрет. На основании чего?" – сказал он.

Шуфрич отметил, что теперь от имени журналистов и от своего имени будет общаться с политическими структурами, чтобы они объяснили, в чем же причина, в чем же мы нарушаем закон.

"Сегодня суды бояться рассматривать ваши иски. Иски и трех телеканалов, и собственников этих телеканалов. Есть иск и в Окружной суд и "Першого Незалежного", но там, откровенно говоря, нам угрожают роспуском суда, если иск будет рассматриваться. А не удовлетворить его нельзя. Там настолько очевидное нарушение закона. Более того подставился этот зампредседателя СБУ. В случае решения суда в нашу пользу, он должен быть привлечен к ответственности. У него целый ряд статей. Там сроки немаленькие. Я понимаю переживания власти из-за ответственности. Тем не менее, я буду призывать к компромиссу", - указал нардеп.

По его словам, если власть признает незаконность своих действий, то стороны смогут прийти к какому-то компромиссу.

"Мы не будем прикрываться Конституцией, правами журналистов на работу, если будет доказано, что мы нарушили закон. Пока никто доказать этого не может", - добавил Шуфрич.