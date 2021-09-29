В Херсонской области, в 184 одномандатном округе с центром в Новой Каховке 31 октября состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду. В 2020 году действующий нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и освободил округ, по которому избирался.

Как пишет Hyser.ua.

Одним из двух реальных претендентов на победу в этом округе является действующий председатель Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь. У него неплохая трудовая биография, много лет работал шахтером, потом через программу «Лифт» попал на госслужбу. Смог реализовать в срок несколько объектов-долгостроев по личному поручению Зеленского, поэтому на Банковой Козырь на особом счету. В базовом для Зеленского регионе, где во втором туре президентских выборов он получил 83% поддержки граждан, важно было запустить и обеспечить должный контроль программы «Велике Будівництво». Поэтому, когда возник вопрос, кто пойдет на выборы от «слуг народа» - на Банковой решили выставить Козыря.

Но без применения грязных технологий, причем еще на старте изберательной кампании, это были бы не украинские выборы.

Национальная полиция в Херсонской области сообщила, что открыла уголовное производство по факту регистрации кандидата-двойника. Он родом с Кировоградской области, документы в ЦИК подал 27 сентября.

Из собственных источников в Нацполиции нам удалось выяснить, что речь идет о «двойнике» действующего Председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.

Конкуренты, судя по всему, решили не выдумывать ничего нового и прибегли к старым проверенным приемам.

Напомним, в чем смысл такой технологии. Она предусматривает регистрацию кандидата с фамилией, а иногда и именем, отчеством которые схожи с реквизитами другого кандидата. Обычно этот другой кандидат один из лидеров избирательной кампании, а регистрацию похожих на него кандидатов оплачивает его прямой конкурент. Конечная цель такой технологии снизить количество голосов избирателей за кандидата у которого есть двойники. Если в бюллетене есть несколько человек с одной и той же фамилией, то избирателю легко ошибиться и поставить отметку не за своего кандидата.

Выдвижение двойников на выборах, имеет все признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Те, кто оплачивает двойников и даже сами двойники могут попасть за решетку.

К сожалению до сих пор двойники и «гречкосійство» - реалии наших выборов. Политическая осень в Украине обещает быть насыщенной. Выборы мэра в Харькове, и довыборы в Верховную Раду в Черкасской и Херсонской областях явно не пройдут спокойно.