В своем блоге экс-начальник штаба полка «Азов», общественный и военный деятель Владислав Соболевский высказался о Марьяне Безуглой и ее альтернативе на выборах.
Националист отмечает, что Марьяна Безуглая имела хорошую альтернативу - бывший командир полка «Азов» и глава Национального Корпуса Максим Жорин, который уже занимался и волонтерскими проектами, и спортивными залами, и молодежными хабами.
Тем не менее, говорит Соболевский, Жорина не выбрали. «Они выбрали ноунейма и теперь мы расплачиваемся за этот выбор. Помните, кого вы выбираете и за кого голосуете и делайте свой выбор хорошо. На момент 2019 года Марьяна Безуглая выглядела как неплохой ноунейм. Сделав такой выбор, мы теперь имеем позорную ситуацию», - говорит экс-начальник штаба полка «Азов».
Он комментирует ситуацию, которая сложилась вокруг вагнеровцев. В частности, он говорит о срыве допроса главного свидетеля Бурбы.
По мнению Соболевского, допрос Бурбы был бы результативным: доказали бы, что операция готовилась несколько лет, государство могло провести ее успешно и прославиться на весь мир, были бы определенные преимущества с Боингом и козыри по поводу преступлений российских военных.
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«Все это осталось в Беларуси, а затем вагнеровцы спокойно вернулись в Россию благодаря нескольким телефонным звонкам», - заключает националист.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус примет участие в презентации двух отчетов относительно пыток на оккупированных РФ территориях.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус приглашает всех желающих принять участие в открытом тренинге.