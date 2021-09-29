В своем блоге экс-начальник штаба полка «Азов», общественный и военный деятель Владислав Соболевский высказался о Марьяне Безуглой и ее альтернативе на выборах.

Националист отмечает, что Марьяна Безуглая имела хорошую альтернативу - бывший командир полка «Азов» и глава Национального Корпуса Максим Жорин, который уже занимался и волонтерскими проектами, и спортивными залами, и молодежными хабами.

Тем не менее, говорит Соболевский, Жорина не выбрали. «Они выбрали ноунейма и теперь мы расплачиваемся за этот выбор. Помните, кого вы выбираете и за кого голосуете и делайте свой выбор хорошо. На момент 2019 года Марьяна Безуглая выглядела как неплохой ноунейм. Сделав такой выбор, мы теперь имеем позорную ситуацию», - говорит экс-начальник штаба полка «Азов».

Он комментирует ситуацию, которая сложилась вокруг вагнеровцев. В частности, он говорит о срыве допроса главного свидетеля Бурбы.

По мнению Соболевского, допрос Бурбы был бы результативным: доказали бы, что операция готовилась несколько лет, государство могло провести ее успешно и прославиться на весь мир, были бы определенные преимущества с Боингом и козыри по поводу преступлений российских военных.

«Все это осталось в Беларуси, а затем вагнеровцы спокойно вернулись в Россию благодаря нескольким телефонным звонкам», - заключает националист.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус примет участие в презентации двух отчетов относительно пыток на оккупированных РФ территориях.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус приглашает всех желающих принять участие в открытом тренинге.

https://youtu.be/UuhVNGpVU3Q