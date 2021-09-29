Что может предпринять Украина в связи с запуском «Северного потока-2»? Свои соображения по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Андрей Багинский.

«Украинская дипломатия должна предлагать какие-то конструктивные шаги по нашему транзитному положению. Можно договариваться о краткосрочных контрактах, о каких-то скидках, чтобы мы могли не терять прежний объём прокачки газа, или хотя бы частично сохраняли его. Кроме того, нужно развивать внутренние ресурсы. Ведь «Стратегия 20/20» по добыче газа не только не сработала, но и вообще оказалась фиктивной. В этом случае, как и во многих других, стратегии не было, вместо неё нарисовали какой-то воздушный замок. В результате Украина добывает гораздо меньше газа, чем могла бы добывать», - считает политолог.

По его мнению, наша страна могла бы сама обеспечивать потребности своей экономики в газе.

«Мы много говорим об энергоэффективности, но не обеспечиваем её ни на уровне отдельных домохозяйств, ни на уровне теплокоммунэнерго и предприятий. Если бы наша экономика потребляла меньше газа, мы бы не настолько зависели от импорта. Хотелось бы видеть в этом вопросе последовательную политику правительства», - говорит Андрей Багинский.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев назвал факторы, которые определяют цену на газ для конечного потребителя.

Также Politeka сообщала, что цену на газ прокомментировала журналистка Любовь Завальнюк.