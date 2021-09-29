Что может предпринять Украина в связи с запуском «Северного потока-2»? Свои соображения по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Андрей Багинский.
«Украинская дипломатия должна предлагать какие-то конструктивные шаги по нашему транзитному положению. Можно договариваться о краткосрочных контрактах, о каких-то скидках, чтобы мы могли не терять прежний объём прокачки газа, или хотя бы частично сохраняли его. Кроме того, нужно развивать внутренние ресурсы. Ведь «Стратегия 20/20» по добыче газа не только не сработала, но и вообще оказалась фиктивной. В этом случае, как и во многих других, стратегии не было, вместо неё нарисовали какой-то воздушный замок. В результате Украина добывает гораздо меньше газа, чем могла бы добывать», - считает политолог.
По его мнению, наша страна могла бы сама обеспечивать потребности своей экономики в газе.
«Мы много говорим об энергоэффективности, но не обеспечиваем её ни на уровне отдельных домохозяйств, ни на уровне теплокоммунэнерго и предприятий. Если бы наша экономика потребляла меньше газа, мы бы не настолько зависели от импорта. Хотелось бы видеть в этом вопросе последовательную политику правительства», - говорит Андрей Багинский.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев назвал факторы, которые определяют цену на газ для конечного потребителя.
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Также Politeka сообщала, что цену на газ прокомментировала журналистка Любовь Завальнюк.