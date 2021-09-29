Каким должно быть поведение политиков, пришедших к власти? На этот вопрос ответил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский в программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай 24».

Эксперт отмечает, что самой большой бедой Украины является популизм, население к нему привыкло и в нем нуждается. «Украинцы и наша страна жаждет постоянно популистских обещаний», - подчеркивает он.

В частности, говорит Дзивидзинский, к власти не прийти без обещаний увеличить зарплаты и пенсии, без упоминаний об учителях и медиках. Вместо этого, подчеркивает он, нужно акцентировать на развитии экономики, на международном сотрудничестве, на внешних рынках сбыта, на импорте, на технологическом хабе, который через 5 лет даст прибыль. «Сейчас никто в Украине не готов поддержать предложение подтянуть пояса, поработать, а потом жить лучше», - отмечает политолог и добавляет, что мгновенно увеличить зарплаты из ничего нельзя.

В целом он утверждает, что политики должны принимать непопулярные решения, если действительно беспокоятся о благополучии государства. «Но у нас настолько сумасшедшая политическая жизнь, она настолько динамична, что у нас не существует возможности даже 5 лет стабильно быть во власти», - подчеркивает Дзивидзинский. Следовательно, говорит он, чтобы быть у власти, постоянно приходится оставлять волевые решения на потом и принимать какие-то ситуативные. «Тебе приходится каждый раз размениваться миллион по рублю», - констатирует гость программы.

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