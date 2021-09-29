Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, на кого окажет наибольшее влияние принятия закона об олигархах.

“Это попытка остановить 13-15 человек, фамилии называются, давайте возьмем хотя бы уже человек 50 форбсовского списка. Вы знаете, что когда лес рубят — щепки летят. Это не закон против обычной Марьи Ивановны, или учительницы, или врача, или кого-то еще. Это закон против людей, которые занимаются политикой, и тех людей, которые их окружают. Его результат будет достаточно интересным”, - сказал Дмитрий Раимов.

Он отметил, что если этот эксперимент удастся и законопроект об олигархах заработает — то украинская политика начнет напоминать европейскую.

“Допустим, если вы министр или вы народный депутат, или член просто какой-то правительственной структуры, вы начнете скрывать ваши доходы буквально. В том числе, и доходы семьи и многое другое, потому что вы можете попасть под санкционный список. Это не судебное решение… Поменяется немножко стиль политики, и политики немножко приоденутся скромнее”, - добавил Раимов.

По его словам, больше всего против законопроекта возмущаются партии “Европейская солидарность” и “Батькивщина”. В частности, “Евросолидарность” беспокоится из-за Петра Порошенко.

“Он четко попадает под все факторы олигарха. И тут теперь вопрос, как мы будем называть президента. Напомню, что должность президента остается пожизненно, поэтому, мы будем говорить “господин президент Украины, олигарх”? Это оскорбительно для страны, получается”, - подчеркнул политтехнолог.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что, по мнению политолога, принятый законопроект – это только 10% антиолигархического пакета.

Также Politeka сообщала, что Гриб отметил, что монополист — это плохо в принципе, потому что ты убиваешь конкурентные преимущества.